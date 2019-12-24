Центры "Мои документы" подвели итоги года

В центрах госуслуг "Мои документы" подвели итоги 2019 года и назвали самые популярные среди москвичей услуги. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Чаще всего (2,8 миллиона раз) жители столицы обращались к специалистам с просьбой предоставить информацию жилищного учета. В эту категорию входят запросы на получение единого платежного документа, выписку из домовой книги, копии ордера на жилое помещение и ряд других.

В топ-3 наиболее востребованных услуг также вошли обращения по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона запросов) и по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона запросов).

На данный момент центры госуслуг "Мои документы" могут выполнить более 270 запросов жителей столицы по разным направлениям. Значительная часть из них доступна в независимости от расположения учреждения, соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг.

Среди нововведений 2019 года – передача в центры услуг столичного департамента труда и социальной защиты, территориальных отделов Центра занятости населения, установка терминалов для оплаты госпошлин и запуск системы личного консультирования ветеранов на дому.

Ранее сообщалось, что сотрудники центров "Мои документы" будут до конца декабря совершать поквартирные обходы москвичей с целью проинформировать о программе капитального ремонта поликлиник. Жителям столицы раздадут буклеты со всей необходимой информацией.

