Сотрудники центров "Мои документы" проведут поквартирные обходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сотрудники центров "Мои документы" до конца декабря будут совершать поквартирные обходы, чтобы проинформировать москвичей, которых коснется программа капитального ремонта поликлиник. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас с нашими специалистами пообщались уже порядка 220 тысяч семей. Горожане отмечают удобство и пользу личных консультаций. В ходе этих визитов они спрашивают специалистов и о ремонте поликлиник, и о возможностях, которые предоставляют офисы "Мои документы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обходы начались 20 ноября. Сотрудники центров госуслуг не только общаются с горожанами, но и раздают брошюры и буклеты с полной информацией о том, как будет проходить капитальный ремонт именно в их поликлиниках.
Поквартирные обходы ведутся с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по выходным с 11:00 до 18:00. Если дома никого нет, специалисты оставляют буклет в почтовом ящике. На нем указан телефон справочной службы по вопросам капитального ремонта, куда можно обратиться за нужной информацией.
Первые 50 зданий начнут ремонтировать в будущем году, работы закончатся до конца 2022 года. Всего в столице до конца 2023 года планируют обновить 135 зданий поликлиник. При этом получить помощь и пройти обследование можно будет в другом медучреждении, которое находится в транспортной доступности от ремонтируемого здания.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что столичные власти разработали новый стандарт московской поликлиники на основе предложений врачей. Затем были отобраны 135 поликлиник, для которых разработали всю необходимую проектную документацию.
Ранее сообщалось, что после ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.
Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.
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