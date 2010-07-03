Москвичи выбрали первые поликлиники для капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники голосования в проекте "Активный гражданин" выбрали 50 первых столичных поликлиник, капитальный ремонт которых начнется уже в следующем году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичные власти разработали новый стандарт московской поликлиники на основе предложений врачей. Затем были отобраны 135 поликлиник, для которых разработали всю необходимую проектную документацию.

"И с учетом голосования в проекте “Активный гражданин”, которое закончилось неделю назад, отобрали первые 50 поликлиник, которые будут ремонтироваться в следующем году", – отметила она.

Капитальный ремонт поликлиник станет первым этапом масштабного обновления столичных учреждений здравоохранения. Все здания будут отремонтированы согласно требованиям нового стандарта.

Ранее сообщалось, что после ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

