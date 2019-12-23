Центры госуслуг поздравят посетителей с Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники центров "Мои документы" поздравят москвичей с Новым годом. Посетителям вручат открытки с особым пожеланием, которое будет скрыто под защитным скретч-слоем. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во Дворце госуслуг на ВДНХ и флагманских офисах пройдут новогодние квесты с подарками. Участники квеста "Разгадай новогоднее послание" смогут получить игрушку-антистресс в виде мандарина.

В 15-ти районных центрах для детей состоятся мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, открыток и посадке кедровых орешков. Все мероприятия запланированы с 23 по 31 декабря, регистрация на них не требуется.

Ранее сообщалось, что на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" впервые дети с 5 лет смогут заняться керлингом. В этом году площадку фестиваля впервые разместили на Школьной улице, которая недавно стала пешеходной.

В центре Москвы также будет размещено около сотни новогодних инсталляций. В частности, москвичам предложат согреться у очага в лаундж-зоне, провести время в летательном аппарате с Белкой и Стрелкой, пройти сквозь 15-метровый космический тоннель.

