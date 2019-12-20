Главные улицы Москвы украсят в космическом стиле к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Праздничное убранство центра Москвы будет посвящено космосу. Центральные улицы будут оформлены к Новому году в соответствующем стиле. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в центре города разместят около сотни новогодних инсталляций. В частности, москвичам предложат согреться у очага в лаундж-зоне, провести время в летательном аппарате с Белкой и Стрелкой, пройти сквозь 15-метровый космический тоннель.
Тверская, Моховая, Охотный ряд с 31 декабря по 5 января станут пешеходными. Живые елки украсят разноцветными фигурками дирижаблей и воздушных шаров, ракет, а также космонавтов. Цветовое оформление улиц будет иметь синий, малиновый, фиолетовый и серебряный оттенки, которые символизируют космическое пространство.
Праздничные площадки также посветят освоению космоса. Например, Тверская будет включать в себя две зоны – "Грезы о земле и небе. 1920-1930-е годы" и "Покорение. 1950-1960-е годы". Площадка "Космическая миссия. 1970–1980-е годы" появится на Моховой и Охотном Ряду.
На московских улицах установят башни-ракеты из металлических прутьев, сквозь которые можно будет разглядеть, как движутся внутри шестеренки. Кроме того, появятся и фантастические ракеты, стремящиеся ввысь.
Отмечается, что принять участие в строительстве летательного аппарата смогут и гости праздника. Подобные мастер-классы запланированы на Тверской улице. Участникам предстоит обшить каркас корабля алюминиевыми и медными пластинам.
Помимо этого для детей предусмотрены занятия по катанию на сноубордах и тюбингах. Эти действа будут проходить на фоне скульптурной композиции, которая представляет собой двух космонавтов, ловящих удочками звезды из лунного кратера.
Любители фотографий смогут сделать снимки на большой открытой книге, на страницах которой размещен трехмерный макет Солнечной системы.
Ранее сообщалось, что гостей "Путешествия в Рождество" на Митинской ждут выступления и мастер-классы. Все жалеющие смогут там покататься на коньках и на карусели. Также запланировано множество выступлений творческих коллективов. Любители мастер-классов смогут принять участие в творческих и кулинарных программах.
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