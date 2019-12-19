Гостей "Путешествия в Рождество" на Митинской ждут выступления и мастер-классы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Митинской улице проходят выступления и мастер-классы, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
В оргкомитете подчеркнули, что на окружных площадках проходит не меньше мероприятий, чем на центральных. Одной из самых популярных среди окружных считается площадка на Митинской. Ее украшает "космическая" елка с гирляндами из разноцветных флажков и игрушками в виде планет, космических ракет и фигурок космонавтов.
Все жалеющие могут покататься здесь на коньках и на карусели. Также в неделю проходит не менее 16 выступлений творческих коллективов. Любители мастер-классов ежедневно могут выбирать занятие на свой вкус из двух программ – творческих и кулинарных.
В Творческой мастерской, например, можно научиться изготавливать необычные украшения для дома – текстильные елочные игрушки, "вальдорфские фонарики" из бумаги, елочные шарики в стиле "шебби шик", гирлянды из конфет и винтажные рождественские открытки.
В Кулинарной школе раскрывают рецепты рождественских угощений жителей разных стран. Можно научиться готовить датский рисовый пудинг, немецкие медовые пряники, чешские булочки-завиванцы с корицей и многие другие сладости.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.
Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" за выходные посетили сотни тысяч человек
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