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Общество

19:05

Дети с 5 лет могут заняться керлингом на фестивале "Путешествие в Рождество"

мэр Москвы Сергей Собянин спорт Путешествие в Рождество-2020 общество

Фото: vk.com/mossobyanin

На площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" впервые дети с 5 лет смогут заняться керлингом. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

По словам мэра, в этом году площадку фестиваля впервые разместили на Школьной улице, которая недавно стала пешеходной. Там можно поиграть в керлинг, для которого инвентарь выдадут бесплатно, и посетить мастер-классы чемпионов мира и России.

Собянин отметил, что обычно этим видом спорта занимаются дети с 9 лет, но эта площадка рассчитана на малышей помладше – с 5 лет.

"Записаться лучше заранее на сайте, чтобы не стоять в живой очереди. Но оно того стоит: заводная игра", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы будет размещено около сотни новогодних инсталляций. В частности, москвичам предложат согреться у очага в лаундж-зоне, провести время в летательном аппарате с Белкой и Стрелкой, пройти сквозь 15-метровый космический тоннель.

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