Гостям "Путешествия в Рождество" предложат более 60 бесплатных экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экскурсионный цикл запустят в столице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" при участии проекта "Гуляем по Москве". Всего запланировано 60 разных маршрутов для детей и взрослых.

Основу цикла составят уже полюбившиеся москвичам программы "Необычная Москва дяди Гиляя", "Сорок сороков купеческого Замоскворечья", "Мясницкая – закулисье старой Москвы", "Неизвестная Шаболовка – из прошлого в будущее" и ряд других, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны".

Организаторы особенно посоветовали жителям столицы побывать на прогулке с названием "Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века" 29 декабря в 16:00. Горожан познакомят с былыми традициями зимних праздников XIX века. А одна из самых популярных экскурсий, "Заповедная Варварка и необычная Никольская", состоится 1 января. Ее проведет основатель экскурсионного проекта Евгений Степанов.

Ознакомиться с полным списком доступных экскурсий можно на официальном сайте проекта "Гуляем по Москве". Кроме того, здесь же доступна регистрация на те из них, где остались свободные места. Протяженность экскурсий составит от 1,5 до 2,5 часов.

В ближайшие выходные, 21 и 22 декабря, на фестивале "Путешествие в Рождество" пройдут тренировки со звездами спорта и кино, выступления творческих коллективов (в программу включено порядка 150 концертов и представлений) и ледовые шоу.

