Москвичей пригласили провести выходные на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в предстоящие выходные пройдут тренировки со звездами спорта и кино, 150 выступлений творческих коллективов, а также выставка кошек, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Кроме того, для москвичей и гостей города пройдут показы 12 ледовых шоу, более 150 интерактивных праздничных программ, спектаклей и концертов, четыре встречи со знаменитыми спортсменами, тренировка со звездой сериалов "Кадетство" и "Кремлевские курсанты" Александром Головиным. Кроме того, запланировано много мастер-классов и различные творческие занятия.

В субботу на площади Революции запланирован спектакль по мотивам классической рождественской сказки "Щелкунчик". На Святоозерской улице покажут ледовый балет "Щелкунчик", а в сквере у Гольяновского пруда гостей ждет сказочный спектакль "Царевна-лягушка". В Новопушкинском сквере москвичей приглашают на ледовый балет "Чиполлино".

В воскресенье, 22 декабря, показ ледовых шоу пройдет по такому же расписанию. А любителей зимних видов спорта ждут в сноуборд-парке по адресу: Новый Арбат, 21. Там запланирована спортивная программа.

На Манежной площади театр Happy People Project каждые два часа будет разыгрывать чудесные истории по мотивам произведений европейских писателей. А вечером на сцене этой же площадки начнется концерт "Рождество во всем мире" от коллектива Shoo Music Band!

На площадке по адресу: Новый Арбат, 13, пройдут интерактивные спектакли "Мороз Иванович" и "Новогоднее путешествие". В это же время в шале по соседству можно послушать, как читают сказки.

Большая развлекательная программа запланирована на площадке "Путешествия в Рождество" на улице Профсоюзной. Там можно встретить Деда Мороза, посмотреть выступление танцевального ансамбля "Сударушки", спектакль "Городок в табакерке" и сыграть в интерактивные игры.

На улице Перерве пройдут несколько концертов, а в промежутках – интерактивные развлекательные программы и спектакль "Волшебные часы Деда Мороза".

На бульваре Дмитрия Донского выступит ансамбль домристов "Полянка" и покажут спектакль "Новогоднее приключение Кота в сапогах".

В "Домике добра" в Камергерском переулке запланирована творческая программа от фонда помощи тяжелобольным детям и детям-сиротам "Абсолют-Помощь".

Более подробное расписание мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на mos.ru.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

