Москвичам напомнят о необходимости передать показания электросчетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пользователи mos.ru теперь могут настроить напоминания о начале периода передачи показаний электросчетчиков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как подчеркнули в департаменте информационных технологий, получение услуг ЖКХ в Москве становится удобнее благодаря онлайн-сервисам.
"В этом году в городе появилась возможность оплаты услуг Мосэнергосбыта онлайн на mos.ru и в мобильных приложениях. Теперь жителям доступна функция подписки на оповещения, которые помогут следить за выставленными начислениями и не забыть о своевременной передаче показаний", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с начала 2020 года жители столицы обратились к сервису "Прием показаний и оплата электроэнергии" более 2,2 миллиона раз.
Чтобы настроить уведомления, в разделе "Профиль" нужно выбрать категорию "Недвижимость". Там надо указать адрес проживания, номер лицевого счета Мосэнергосбыта и номер счетчика.
В личном кабинете нужно перейти во вкладку "Настройка подписок", выбрать тему "ЖКУ" и в графе "Передача показаний и начисления по электросчетчикам" отметить желаемый тип получения уведомлений.
Напоминания можно получать на электронную почту, указанную при регистрации, или в виде push-уведомлений, если установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
Ранее сообщалось, что в сервисе "Мои платежи" на mos.ru появилась возможность оплачивать счета за электричество. До этого пользователи могли заплатить за электроэнергию только через каталог услуг в категории "Жилье, ЖКУ, двор" или через виджет в личном кабинете.
В сервисе можно не только оплатить счета, но и передать текущие показания электросчетчиков с 15-го по 26-е число каждого месяца. Кнопка передачи показаний счетчиков размещена сразу под строкой выставленного начисления и активируется только в данный период.
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