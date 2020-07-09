Москвичам напомнят о необходимости передать показания электросчетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи mos.ru теперь могут настроить напоминания о начале периода передачи показаний электросчетчиков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как подчеркнули в департаменте информационных технологий, получение услуг ЖКХ в Москве становится удобнее благодаря онлайн-сервисам.

"В этом году в городе появилась возможность оплаты услуг Мосэнергосбыта онлайн на mos.ru и в мобильных приложениях. Теперь жителям доступна функция подписки на оповещения, которые помогут следить за выставленными начислениями и не забыть о своевременной передаче показаний", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с начала 2020 года жители столицы обратились к сервису "Прием показаний и оплата электроэнергии" более 2,2 миллиона раз.

Чтобы настроить уведомления, в разделе "Профиль" нужно выбрать категорию "Недвижимость". Там надо указать адрес проживания, номер лицевого счета Мосэнергосбыта и номер счетчика.

В личном кабинете нужно перейти во вкладку "Настройка подписок", выбрать тему "ЖКУ" и в графе "Передача показаний и начисления по электросчетчикам" отметить желаемый тип получения уведомлений.

Напоминания можно получать на электронную почту, указанную при регистрации, или в виде push-уведомлений, если установлено мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что в сервисе "Мои платежи" на mos.ru появилась возможность оплачивать счета за электричество. До этого пользователи могли заплатить за электроэнергию только через каталог услуг в категории "Жилье, ЖКУ, двор" или через виджет в личном кабинете.

В сервисе можно не только оплатить счета, но и передать текущие показания электросчетчиков с 15-го по 26-е число каждого месяца. Кнопка передачи показаний счетчиков размещена сразу под строкой выставленного начисления и активируется только в данный период.

