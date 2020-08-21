Союз потребителей предложил способ снизить затраты на отопление

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Траты россиян на отопление предложили сократить на 15% за счет самих граждан, сообщает газета "Известия".

Это коснется тех, кто проживает в домах 1970–1980 годов постройки. Если модернизировать в них тепловые пункты и установить циркуляционные насосы, можно будет равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде.

Как отметил председатель СПРФ Петр Шелищ, поскольку в таких зданиях нет циркуляционных тепловых систем, зачастую нижние этажи отапливаются сильнее, а верхние – заметно хуже.

В современных же домах возможность распределять тепло предусмотрена изначально. По сравнению со старыми неавтоматизированными тепловыми пунктами экономия может достигать 40%.

Союз потребителей направил в Минстрой предложение об утверждении типовых проектов такой модернизации. При этом затраты предлагается возложить на самих жильцов – это порядка 400 тысяч рублей.

Эксперты считают, что устанавливать циркуляционные системы в старом жилом фонде правильнее было бы в рамках капремонта.

Ранее эксперты рассказали, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, если отопление уже включили, а в город на время вернулась теплая погода.

По их словам, лучше всего установить индивидуальный счетчик тепла. Благодаря ему можно будет регулировать температуру батарей в квартире и тем самым не переплачивать за отопление, когда на улице +15 градусов.

Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев, в свою очередь, отметил, что регулировать тепло и оплачивать его по факту потребления возможно в масштабах как одной квартиры, так и всего дома, если соблюдать два условия – наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика.

Однако, предупреждают специалисты, любые счетчики бесполезны, если постоянно распахнуты окна или текут трубы.