Эксперты дали советы, как сэкономить на оплате отопления

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Эксперты рассказали, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ, если отопление уже включили, а в город на время вернулась теплая погода.
По словам экспертов, сообщает РИА Новости, лучше всего установить индивидуальный счетчик тепла. Благодаря ему можно будет регулировать температуру батарей в квартире и тем самым не переплачивать за отопление, когда на улице +15 градусов.
Как пояснил замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех, индивидуальный счетчик "даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла".
Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев в свою очередь отметил, что регулировать тепло и оплачивать его по факту потребления возможно в масштабах как одной квартиры, так и всего дома, если соблюдать два условия. Это – "наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика", уточнил эксперт. Второй прибор, по словам Сиваева, позволит жильцам дома потреблять именно то количество тепла, которое "необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений".
Однако, предупреждают специалисты, любые счетчики бесполезны, если постоянно распахнуты окна или текут трубы. "Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь", – напомнил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Он добавил, что это условие "особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества", а также для владельцев частных домов. Последним приходится самостоятельно обеспечивать экономию тела, например, тщательно утепляя здания и трубы. Павел Сигал подчеркнул, что, согласно оценкам, снизив температуру в комнате на 1 градус, можно уменьшить свой счет на отопление на 7%.
1 октября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что в случае потепления отключать отопление в московских квартирах не будут. Работу централизованной системы теплоснабжения в столице просто перевели на минимальные параметры, пояснили в МОЭК.
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