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Москва 24

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12:51

Центр управления городским хозяйством откроется в Москве

город технологии ЖКХ

12:51

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице откроется Центр управления городским хозяйством. Он начнет работу через 2,5 года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Российской энергетической неделе.

"Здесь будут применены современнейшие технологии, современнейшие наработки, какие только есть в мире", – подчеркнул он.

По словам Бирюкова, цифровизация в сфере топливно-энергетического хозяйства неизбежна. Как пояснил заммэра, благодаря технологиям можно сохранять потребление электричества на прежнем уровне даже при постоянном росте мегаполиса.

"Объемы потребления электричества в Москве остаются на том же уровне, несмотря на ежегодный прирост площадей, недвижимости примерно на девять миллионов квадратных метров. Потребление тепловой энергии, воды – на том же уровне", – рассказал Бирюков. Более того, по его словам, нынешние мощности "позволяют увеличить подачу теплового носителя, воды примерно в два раза".

Заммэра по вопросам ЖКХ также отметил, что за последние девять лет потребление газа в Москве снизилось более чем на треть. "Применение цифровизации позволило нам быстро реагировать на те или иные неполадки в системе газоснабжения", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва". Если прежде на устранение сбоя уходило около двух часов, то теперь всего 1,5 минуты.

"Система автоматически срабатывает, перекрывает кран" – уточнил заммэра.

Российская энергетическая неделя стартовала в столице в среду, 2 октября. Она продлится по 5 октября.

Накануне Петр Бирюков заверил, что в случае потепления отключать отопление в московских квартирах не будут. Работу централизованной системы теплоснабжения в столице просто перевели на минимальные параметры, пояснили в ПАО "МОЭК".

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город технологии ЖКХ

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