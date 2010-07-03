Центр управления городским хозяйством откроется в Москве

12:51
12:51
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице откроется Центр управления городским хозяйством. Он начнет работу через 2,5 года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Российской энергетической неделе.
"Здесь будут применены современнейшие технологии, современнейшие наработки, какие только есть в мире", – подчеркнул он.
По словам Бирюкова, цифровизация в сфере топливно-энергетического хозяйства неизбежна. Как пояснил заммэра, благодаря технологиям можно сохранять потребление электричества на прежнем уровне даже при постоянном росте мегаполиса.
"Объемы потребления электричества в Москве остаются на том же уровне, несмотря на ежегодный прирост площадей, недвижимости примерно на девять миллионов квадратных метров. Потребление тепловой энергии, воды – на том же уровне", – рассказал Бирюков. Более того, по его словам, нынешние мощности "позволяют увеличить подачу теплового носителя, воды примерно в два раза".
Заммэра по вопросам ЖКХ также отметил, что за последние девять лет потребление газа в Москве снизилось более чем на треть. "Применение цифровизации позволило нам быстро реагировать на те или иные неполадки в системе газоснабжения", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва". Если прежде на устранение сбоя уходило около двух часов, то теперь всего 1,5 минуты.
"Система автоматически срабатывает, перекрывает кран" – уточнил заммэра.
Российская энергетическая неделя стартовала в столице в среду, 2 октября. Она продлится по 5 октября.
Накануне Петр Бирюков заверил, что в случае потепления отключать отопление в московских квартирах не будут. Работу централизованной системы теплоснабжения в столице просто перевели на минимальные параметры, пояснили в ПАО "МОЭК".
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