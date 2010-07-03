Отопление включили во всех зданиях Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МОЭК обеспечила подачу тепла для всех объектов Москвы, сообщает пресс-служба компании.

Отопление включено в 33,323 тысячи жилых зданий, 7,826 тысячи социальных объектов и 29,109 тысячи торговых помещений, офисов и других объектов.

Отмечается, что профильные подразделения МОЭК провели работы в штатном режиме, сбоев не было.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день отоплением обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы столицы, его отсутствие в квартирах может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания. В случае проблем с отоплением граждан просят обращаться в контакт-центр.

С 23 по 27 сентября в контакт-центр МОЭК обратились почти 13,7 тысячи человек, у которых возникли вопросы по поводу подключения отопления. Специалисты компании готовы оказать содействие в получении информации и решении проблем потребителей.

Если в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:

– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;

– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";

– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти обеспечили отоплением все городские социальные объекты. Он напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, но власти справились с задачей за три дня, опередив график.

Отопительный сезон в столице из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее решение о подаче тепла может приниматься и до достижения этих показателей.