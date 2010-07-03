Отопление включили во всех зданиях Москвы

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Роман Балаев
МОЭК обеспечила подачу тепла для всех объектов Москвы, сообщает пресс-служба компании.
Отопление включено в 33,323 тысячи жилых зданий, 7,826 тысячи социальных объектов и 29,109 тысячи торговых помещений, офисов и других объектов.
Отмечается, что профильные подразделения МОЭК провели работы в штатном режиме, сбоев не было.
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день отоплением обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы столицы, его отсутствие в квартирах может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания. В случае проблем с отоплением граждан просят обращаться в контакт-центр.
С 23 по 27 сентября в контакт-центр МОЭК обратились почти 13,7 тысячи человек, у которых возникли вопросы по поводу подключения отопления. Специалисты компании готовы оказать содействие в получении информации и решении проблем потребителей.
Если в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:
– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";
– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти обеспечили отоплением все городские социальные объекты. Он напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, но власти справились с задачей за три дня, опередив график.
Отопительный сезон в столице из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее решение о подаче тепла может приниматься и до достижения этих показателей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: