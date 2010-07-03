Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:39

Отопление включили во всех зданиях Москвы

город ЖКХ

16:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МОЭК обеспечила подачу тепла для всех объектов Москвы, сообщает пресс-служба компании.

Отопление включено в 33,323 тысячи жилых зданий, 7,826 тысячи социальных объектов и 29,109 тысячи торговых помещений, офисов и других объектов.

Отмечается, что профильные подразделения МОЭК провели работы в штатном режиме, сбоев не было.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день отоплением обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы столицы, его отсутствие в квартирах может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания. В случае проблем с отоплением граждан просят обращаться в контакт-центр.

С 23 по 27 сентября в контакт-центр МОЭК обратились почти 13,7 тысячи человек, у которых возникли вопросы по поводу подключения отопления. Специалисты компании готовы оказать содействие в получении информации и решении проблем потребителей.

Если в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:

– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";
– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти обеспечили отоплением все городские социальные объекты. Он напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, но власти справились с задачей за три дня, опередив график.

Отопительный сезон в столице из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее решение о подаче тепла может приниматься и до достижения этих показателей.

Читайте также

город ЖКХ

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика