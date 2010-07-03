Все соцобъекты Москвы обеспечены теплом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Столичные власти обеспечили отоплением все городские социальные объекты, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что отопление включили во всех школах, детских садах, поликлиниках и больницах.
В то же время подача тепла в жилые дома завершается.
"На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", – отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, но власти справились с задачей за три дня, опередив график.
Отопительный сезон в столице из-за погодных условий начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября.
Если отопительный сезон начался пять или более дней назад, но в вашей квартире все еще нет отопления, вы можете:
– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";
– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете: обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
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