Температуру в батареях московских квартир снизили из-за потепления

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Работу централизованной системы теплоснабжения в столице переводят на минимальные параметры. Об этом сообщается на странице ПАО "МОЭК" в соцсети Facebook.
При кратковременном потеплении отопление не отключают, а уменьшают давление и температуру. Для технически правильного отключения понадобится около трех дней и столько же – для обратного разворачивания.
"Поэтому при потеплении с источников тепла в магистральные сети (не в батареи) поступает теплоноситель температурой 75–77 градусов (при обычных зимой 100–110 градусах), а давление понижается до 7–9 атм при характерных для зимы 11–14 атм", – говорится в сообщении.
Дальнейшее понижение температуры невозможно, поскольку горячая вода должна нагреваться до 60 градусов. "При этом в текущий период в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 40–45 градусов", – уточнили в МОЭК.
Там также напомнили, что система теплоснабжения регулируется автоматически. В случае избыточного получения тепла в конкретных многоквартирных домах компания рекомендует обращаться в управляющие компании. Они обязаны выполнять технические мероприятия по их наладке и регулированию.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее также предупредил, что в случае потепления отключать отопление не будут. 27 сентября сообщалось, что отопление включено во всех зданиях Москвы. Тепло подали в 33,3 тысячи жилых домов, свыше 7,8 тысячи соцобъектов и более 29,1 тысячи магазинов, офисов и других помещений.
Отопительный сезон из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. Бирюков отметил, что власти пустили тепло с опережением графика. Сергей Собянин рассказал, что летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
Если в вашей квартире еще нет отопления, вы можете:
– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;
– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";
– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Москвичей призвали сообщать об отсутствии отопления в квартирах
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