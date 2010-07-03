Температуру в батареях московских квартир снизили из-за потепления

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Работу централизованной системы теплоснабжения в столице переводят на минимальные параметры. Об этом сообщается на странице ПАО "МОЭК" в соцсети Facebook.

При кратковременном потеплении отопление не отключают, а уменьшают давление и температуру. Для технически правильного отключения понадобится около трех дней и столько же – для обратного разворачивания.

"Поэтому при потеплении с источников тепла в магистральные сети (не в батареи) поступает теплоноситель температурой 75–77 градусов (при обычных зимой 100–110 градусах), а давление понижается до 7–9 атм при характерных для зимы 11–14 атм", – говорится в сообщении.

Дальнейшее понижение температуры невозможно, поскольку горячая вода должна нагреваться до 60 градусов. "При этом в текущий период в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 40–45 градусов", – уточнили в МОЭК.

Там также напомнили, что система теплоснабжения регулируется автоматически. В случае избыточного получения тепла в конкретных многоквартирных домах компания рекомендует обращаться в управляющие компании. Они обязаны выполнять технические мероприятия по их наладке и регулированию.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее также предупредил, что в случае потепления отключать отопление не будут. 27 сентября сообщалось, что отопление включено во всех зданиях Москвы. Тепло подали в 33,3 тысячи жилых домов, свыше 7,8 тысячи соцобъектов и более 29,1 тысячи магазинов, офисов и других помещений.

Отопительный сезон из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. Бирюков отметил, что власти пустили тепло с опережением графика. Сергей Собянин рассказал, что летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.

Если в вашей квартире еще нет отопления, вы можете:

– позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления: 8-800-100-23-29;

– оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы";

– позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.