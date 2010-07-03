Отопление включили во всех жилых домах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Мероприятия по включению отопления в жилых домах и объектах социальной сферы Москвы завершены в полном объеме, сообщили в пресс-службе МОЭК.

На данный момент теплом обеспечены 33 тысячи 323 жилых зданий и 7 тысяч 826 социальных объектов, в том числе 3056 школ, 2410 детских садов, 1490 больниц и 870 поликлиник. Это 100% от общего объема.

Отмечается, что продолжаются работы по подключению других зданий, например, торговых помещений и офисов. В настоящее время отопление есть в 18,8 тысячи таких объектов, это 64,8% от общего количества. Полностью подключение тепла на все объекты Москвы планируется завершить в соответствии с графиком 27 сентября.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти обеспечили отоплением все городские социальные объекты. Он напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней, но власти справились с задачей за три дня, опередив график.

Отопительный сезон в столице из-за погодных условий начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября.

Если после включения отопления вы измерили температуру в квартире, она оказалась меньше или больше нормативной, вы можете: обратиться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию, позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей.