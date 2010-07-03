Эксперт раскритиковал новый способ борьбы со снегом на дорогах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль прокомментировал Москве 24 предложение использовать в России электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами. По его мнению, такой подход не поможет решить эти проблемы.

"Этот способ – просто закапывание денег в дорогу. Трасса не справится с метровым или полутораметровым слоем снега. Куда она будет растапливать его? Сливные коммуникации тоже замерзают, куда тогда денется вода?" – задался вопросом эксперт.





Константин Крохмаль руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Здесь главный момент – целесообразность и экономическая составляющая, то есть сколько это будет стоить и эффект, на который будет рассчитано.

Ранее российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами.

Специалисты в своем исследовании утверждают, что электропроводящий цементобетон (ЭПБ) способен проводить ток и подогревать проезжую часть, благодаря чему снег на поверхности будет быстрее таять.

Инженеры также отмечают, что ЭПБ можно укладывать вдоль проезжей части, благодаря этому растаявший снег будет стекать в канализацию. При этом на сложных участках такой бетон предлагают укладывать на всей поверхности.

Специалисты отмечают, что ЭПБ не навредит пешеходам и водителям, поскольку его поверхность будет покрыта защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

В свою очередь, директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что новые технологии поспособствуют облегчению данной задачи, хотя для реализации такой инициативы необходимы значительные вложения. По ее мнению, ЭПБ можно использовать локально, только в критических ситуациях.



