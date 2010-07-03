Заморозки прогнозируют в Москве в ночь на воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за заморозков.

Как сообщает Гидрометцентр России, предупреждение будет действовать с 1:00 до 7:00 22 сентября. "Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – подчеркнули синоптики.

Повышенную погодную опасность объявляли и в ночь на 21 сентября. Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется не более чем до 11 градусов, ночью похолодает до трех градусов, в Подмосковье – до нуля. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы. Его среднесуточное значение оставит 746 миллиметров ртутного столба.

Вечером в воскресенье, 22 сентября, и в ночь на понедельник, 23 сентября, может выпасть снег. Однако снежный покров продержится недолго. В целом предстоящие выходные начнутся с относительно сухой погоды, добавили синоптики.

Воскресные показатели упадут ниже многолетних значений на 4–5 градусов. Ультрабыстрый циклон может принести с собой ливни и штормовой ветер со скоростью до 18–23 метров в секунду.

Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых могут отмечаться головные, сердечные боли, скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.

Бабьего лета в Москве в 2019 году больше не будет, резюмировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Солнце при этом будет выглядывать, но ненадолго.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в ближайшую неделю бабьего лета не прогнозируется. Москва и вся европейская часть России окажутся под влиянием северных воздушных масс, объяснил он. Температура не поднимется выше 10 градусов.

Согласно действующим нормативам, отопительный сезон стартует при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в связи с грядущей непогодой отопление в соцучреждения столицы начнут подавать досрочно.