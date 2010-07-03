Россиянам пообещали холодный февраль и теплый март

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Фото: Москва/Антон Великжанин
Температурный фон в России с октября по март будет около или выше нормы. К такому выводу пришли российские метеорологи, проанализировав климатические данные.
Как сообщает Росгидромет, в октябре выше нормы будет средняя месячная температура за полярным кругом, ниже нормы – на юге Сибири и Дальнего Востока. В ноябре по России ожидаются средние показатели около нормы. В полярных районах они могут подняться выше.
В декабре и январе на большей части страны температура снова окажется в районе нормы. Однако в декабре на севере Урала и Сибири она будет выше средних показателей, а на юге Западной Сибири – ниже. В январе на отметках около и ниже нормы столбики термометров остановятся в Северо-Западном федеральном округе, а на севере Якутии показатели будут выше. В феврале также выше нормы температуры будут в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, кроме юга Камчатки.
Холоднее прошлогоднего февраль окажется в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. В марте на юге России, многих территориях Урала и Сибири показатели будут выше средних значений. Такая же ситуация прогнозируется на севере ЦФО, в СЗФО и на Дальнем Востоке.
Вероятность подобного исхода – 67–69%. За последние 19 лет оправдываемость таких прогнозов составляла 58–81%, добавили в Росгидромете. Прогноз на отопительный сезон дается каждый год, чтобы ориентировать власти насчет рисков возникновения ЧС природного характера.
Тем временем холода уже начинают наступать в Москве и области. Вечером в воскресенье, 22 сентября, и в ночь на понедельник, 23 сентября, может выпасть снег. Однако снежный покров продержится недолго. В целом, сообщают синоптики, предстоящие выходные начнутся с относительно сухой погоды.
Температура в воскресенье опустится ниже многолетних значений на 4–5 градусов. Ультрабыстрый циклон может принести с собой ливни и штормовой ветер со скоростью до 18–23 метров в секунду.
В ближайшие дни также прогнозируют резкие колебания атмосферного давления. Специалисты обратили внимание, что такие "качели" неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников.
Синоптики напомнили, что осеннее ненастье оказывает на организм выраженное психологическое влияние. У человека может появляться общая слабость, снижение активности, настроения. У некоторых жителей могут отмечаться головные и сердечные боли, а также скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма.
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