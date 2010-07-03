Москвичей ждет облачная погода в субботу

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Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве сегодня, 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что днем температура воздуха не поднимется выше отметки в 11 градусов тепла, а ночью опустится до плюс трех. При этом будет дуть северо-западный ветер максимальными порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы. Его среднесуточное значение оставит 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики добавили, что в Подмосковье в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки в ноль градусов.

Ранее столичных водителей призвали к осторожности за рулем из-за прогнозируемых заморозков. Температура воздуха ночью на выходных может опуститься до отметки в минус 3 градуса.