Замерзающим без отопления россиянам рассказали, как согреться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники "Арктического и антарктического института" (ААНИИ) порекомендовали россиянам, которые мерзнут в ожидании начала отопительного сезона, купить комбинезон-матрас.

По словам ученых, такая одежда способна выдерживать морозы до -110 градусов Цельсия.

"Такие костюмы несколько лет назад тестировали наши полярники на научно-исследовательском стационаре "Ледовая база "Мыс Баранова". Испытателям пришлось нелегко: они зарывались в сугробы, стояли под градом и на морозном ветру, но замерзнуть в этом костюме так и не удалось (да и прическа оставалась безупречной)", – цитирует ироничное сообщение ученых портал News.ru.

Пользователи соцсетей отреагировали на сообщение и поинтересовались, где купить такой костюм. Однако ответа не последовало.

Прохладная погода установилась практически на всей территории Европейской России. В ряде областей прошли первые снегопады. Уже во вторник, 24 сентября, в в эпицентре арктического вторжения окажется весь Уральский регион. При этом, северные потоки, затягивающие в Россию ледяной арктический воздух, сохранятся, говорится на портале "Метеовести".

Волна арктического воздуха докатилась и до акватории Черного моря. Массы холодного воздуха сумели понизить температуру в прибрежных районах до рекордных минимумов. В Центральной России в течение недели прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха – от 8 до 13 градусов.

Власти Москвы планируют обеспечить все дома теплом ко вторнику-среде. За сутки МОЭК подключила к теплу 3 483 жилых дома. Тепло подано в 2 515 зданий школ, 2 397 детских садов, 1 244 больницы и 625 поликлиник.

