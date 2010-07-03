В МОЭК рассказали о подаче тепла в соцобъекты

Почти в 2,9 тысячи социальных объектов столицы подали тепло с начала отопительного сезона. Об этом сообщает ПАО "МОЭК" в микроблоге в Twitter.
Из них более тысячи – школы. Это также 965 детских садов, 560 больниц и 156 поликлиник. Работы по подключению отопления в городе продолжаются.
Отопительный сезон в Москве стартовал 20 сентября. По действующим нормативам, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей отопление в соцучреждения подают досрочно.
По вопросам включения отопления открыта горячая линия. По телефону +7 (800) 100-23-29 можно узнать о начале сезона и оставить заявку в случае проблем.
Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. Летом прошли необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.
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