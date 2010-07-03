МОЭК подключила к теплу более 80% соцобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

МОЭК подключила к теплу 6 352 социальных объекта по состоянию на 9:00 23 сентября. Тепло подано в 2 326 зданий школ, 2 371 – детских садов, 1 113 – больниц и 542 поликлиник, сообщает пресс-служба компании.

Там уточнили, что в некоторых случаях при подключении объектов социальной сферы запитываются и жилые дома, находящиеся с ними на одном тепловом пункте. Таким образом подключено около 2,4 тысячи домов.

К подаче тепла на объекты социальной сферы МОЭК приступила 20 сентября. Подключение к теплу занимает пять дней. В первую очередь тепло подается на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы и в офисные здания. Последними подключаются предприятия торговли и промышленности.

Отопительный период открывают, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже +8 градусов. В прошлом году отопительный период в Москве стартовал 25 сентября.

В МОЭК рассказали о начале отопительного сезона в столице



По вопросам включения отопления открыта горячая линия. Горожане могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29. Линия будет доступна, пока включают отопление. По ней можно узнать о начале сезона и оставить заявку в случае проблем.