В России предложили новый способ борьбы со снегом

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, передает RT.

Специалисты в своем исследовании утверждают, что электропроводящий цементобетон (ЭПБ) способен проводить ток и подогревать проезжую часть, благодаря чему снег на поверхности будет быстрее таять.

Инженеры также отмечают, что ЭПБ можно укладывать вдоль проезжей части, благодаря этому растаявший снег будет стекать в канализацию. При этом на сложных участках такой бетон предлагают укладывать на всей поверхности.

Специалисты отмечают, что ЭПБ не навредит пешеходам и водителям, поскольку его поверхность будет покрыта защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

В свою очередь, директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что новые технологии поспособствуют облегчению данной задачи, хотя для реализации данной инициативы необходимы значительные вложения. По ее мнению, ЭПБ можно использовать локально, только в критических ситуациях.

"Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным", – заключила Ирбитская.

