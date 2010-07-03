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Москва 24

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13:41

Отопление в московских квартирах не отключат при потеплении

город ЖКХ общество

13:41

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Отопление в жилых домах столицы не планируют отключать даже в случае потепления. Температуру в батареях просто понизят до наиболее комфортной, сообщил ТАСС заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, "отключение отопления возможно выполнить поэтапно только в течение трех дней". "В связи с тем, что потепление накануне зимнего отопительного периода является кратковременным явлением, отключение систем отопления осуществляться не будет", – пообещал Бирюков.

Коммунальщики перейдут на график подачи теплоносителя при температуре на улице +8 градусов, уточнил собеседник агентства. Как пояснил заммэра, такой режим позволит при похолодании обеспечить москвичей теплом в кратчайшие сроки.

27 сентября в МОЭК сообщили, что отопление включено во всех зданиях Москвы. Тепло подали в 33,3 тысячи жилых домов, свыше 7,8 тысячи соцобъектов и более 29,1 тысячи магазинов, офисов и других помещений.

Отопительный сезон в столице из-за похолодания начался досрочно: на социальных объектах – 20 сентября, в жилом и промышленном фонде – 23 сентября. Петр Бирюков напомнил, что пуск тепла – технологически сложный процесс, рассчитанный по регламенту на пять дней, однако власти справились с задачей, опередив график.

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город ЖКХ общество

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