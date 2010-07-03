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17:53

В одном из домов Воронежа по батареям пустили ток

происшествия

17:53

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Фото: телеграм-канал Hue

Коммунальщики выясняют причины появления тока в системе отопления многоэтажки в Воронеже. Из-за инцидента из здания пришлось эвакуировать120 человек.

Данные о коротких замыканиях в доме, расположенном на улице Хользунова, стали поступать в управляющую компанию "Мастер" еще с 25 сентября.

"В систему 112 сегодня поступила жалоба от собственников 80-й квартиры, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления. Прибывший на место расчет принял решение вывести людей – два подъезда", – говорится на сайте городской администрации.

Аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что МОЭК обеспечила подачу тепла для всех объектов Москвы. Отопление включено в 33,323 тысячи жилых зданий, 7,826 тысячи социальных объектов и 29,109 тысячи торговых помещений, офисов и других объектов.

На сегодняшний день отоплением обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы столицы, его отсутствие в квартирах может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания. В случае проблем с отоплением граждан просят обращаться в контакт-центр.

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происшествия

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