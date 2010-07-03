Сезон фонтанов завершился в Москве. Об этом сообщил РИА Новости заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Работу фонтанов решили остановить с 1 октября из-за холодной погоды, пояснил Бирюков. По его словам, теперь "специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов". Как уточнили коммунальщики, работы по консервации фонтанов предусматривают слив воды, демонтаж насадок, а также промывку чаш и прочистку заборных решеток.
Как ранее подчеркнул Бирюков, чтобы защитить от холода фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декором, нужно принять дополнительные меры. В частности, рассказал заммэра, над светодинамическим фонтаном в парке "Царицыно" установят специальный купол, а плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют.
В Москве насчитывается в общей сложности более 600 фонтанов, 60 из которых самые крупные. В зимний период сотрудники ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование к весне и лету. Специалисты предприятия обслуживают 87 фонтанов, которые установлены в знаковых местах города.
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