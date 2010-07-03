Расход электроэнергии и газа в Москве оптимизировали благодаря цифровизации

16:56
16:56
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цифровизация помогает оптимизировать расход электроэнергии и газа в столице, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на международном форуме "Российская энергетическая неделя–2019". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра подчеркнул, что в наши дни "системами жизнеобеспечения надо управлять, начиная от квартиры, от конкретного потребителя". В числе перспективных направлений цифровизации сферы ЖКХ – дистанционный сбор данных, вопросы подключения резервных мощностей и применения искусственного интеллекта.
Бирюков особо отметил необходимость цифровизации на предприятиях топливно-энергетического хозяйства. "Это вопросы подачи тепла, это электроэнергия, это водоснабжение и канализование, газоснабжение и так далее", – пояснил он.
По словам заммэра, применение цифровизации уже дает видимые результаты. В частности, это можно заметить по сократившимся операционным расходам, сказал Бирюков, уточнив, что потери на электросетях снизились с 8% до 5,3%. Объемы потребления электроэнергии при этом остаются на прежнем уровне, добавил он.
Ранее сообщалось, что в столице появится Центр управления городским хозяйством. Он начнет работу через 2,5 года, пообещал Петр Бирюков.
Заммэра также отметил, что потребление газа в Москве за последние девять лет уменьшилось более чем на треть. По его словам, цифровизация поможет специалистам более оперативно реагировать на те или иные неполадки в системе газоснабжения. В частности, если раньше на ликвидацию сбоя тратили около двух часов, то теперь на это уходит всего 1,5 минуты, констатировал Бирюков.
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