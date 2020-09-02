Жилые дома и значимые соцобъекты готовы к отопительному сезону – Бирюков

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В столице все жилые дома и значимые социальные объекты готовы к отопительному сезону в установленный срок, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тысяч объектов, в том числе 33,9 тысячи многоквартирных домов, порядка 8,7 тысячи значимых социальных объектов и более 30,5 тысячи других объектов", – рассказал Бирюков.

Вице-мэр отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду является одним из важнейших направлений работы комплекса городского хозяйства.

"С момента окончания отопительного сезона сразу начинается подготовка к новому: проводятся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей", – рассказал он.

Заммэра напомнил, что в этом году из-за эпидемиологической ситуации был перенесен старт работ по проведению гидравлических испытаний.

"Традиционно работы стартовали в начале мая, в этом году к ним приступили только 1 июля, они были выполнены в установленный срок – до 1 сентября", – сказал Бирюков.

Также он рассказал, что в рамках подготовки к зиме в столице ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей.

Ранее сообщалось, что с 3 июля в городе возобновились проверки газового оборудования в жилых домах.

Бирюков отмечал, что ознакомиться с графиком инспекций можно либо на официальном сайте Мосгаза, либо по справочным телефонам организации. Кроме того, он призвал горожан не доверять мошенникам и всегда проверять, действительно ли в квартиру звонит сотрудник газовой службы.