В Клину задержали лжесотрудницу газовой службы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейским удалось задержать подозреваемую в совершении мошенничества. Об этом информирует сайт "МВД Медиа" со ссылкой на областной главк МВД РФ.
Известно, что задержанной оказалась 21-летняя уроженка ближнего зарубежья. По информации полицейских, подозреваемая со знакомым проникли в квартиру 84-летней пенсионерки, которой представились работниками газовых служб.
"В момент, когда девушка всячески отвлекала пенсионерку на кухне, ее подельник искал денежные средства в другой комнате", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что после обнаружения денег лжегазовщики скрылись. Позднее полицейским удалось задержать подозреваемую в тот момент, когда она ехала в такси.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", – подытожили в МВД.
Уточняется, что сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Москве задержали торговцев поддельными цифровыми пропусками. Сообщалось, что злоумышленников задержали сотрудники МВД при содействии Group-IB.
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