В Клину задержали лжесотрудницу газовой службы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейским удалось задержать подозреваемую в совершении мошенничества. Об этом информирует сайт "МВД Медиа" со ссылкой на областной главк МВД РФ.

Известно, что задержанной оказалась 21-летняя уроженка ближнего зарубежья. По информации полицейских, подозреваемая со знакомым проникли в квартиру 84-летней пенсионерки, которой представились работниками газовых служб.

"В момент, когда девушка всячески отвлекала пенсионерку на кухне, ее подельник искал денежные средства в другой комнате", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после обнаружения денег лжегазовщики скрылись. Позднее полицейским удалось задержать подозреваемую в тот момент, когда она ехала в такси.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", – подытожили в МВД.

Уточняется, что сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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