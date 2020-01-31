В Москве модернизируют более 10 газораспределительных пунктов

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В 2020 году в столице модернизируют более 10 газораспределительных пунктов. Новое оборудование позволит управлять системой в автоматическом режиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Установка современных блочных и шкафных газорегуляторных пунктов также снимает вопросы финансирования диагностических работ, подчеркнул генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев.

В ходе модернизации на каждом пункте установят не менее двух линий редуцирования с высоконадежными регуляторами и узлом учета расхода газа. Средний срок их службы составляет 40 лет.

Автоматические установки позволят наблюдать за оборудованием дистанционно и мгновенно менять режим работы в случае необходимости. При этом модернизированные пункты будут экологичны.

В настоящее время завершается реконструкция газораспределительного пункта "Измайловский парк", который обеспечивает газом предприятия и дома трех районов на востоке города.

Ранее сообщалось, что московскую газораспределительную систему в 2020 году обновят за счет реконструкции четырех подводных газопроводов – "Даниловского", "Новодевичьего", "Химкинского" и "Тушинского".

