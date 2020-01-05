Мосгаз обновит системы газоснабжения в 30 тысячах квартир в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Мосгаза в 2020 году обновят системы газоснабжения в 30 тысячах квартир. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе капитального ремонта домов будет проведена замена газовых сетей, которые используются более 30 лет. Это позволит повысить уровень безопасности газопроводов.

"Комплексные работы включают в себя установку современных кранов с трехступенчатой системой защиты, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества", – отметил гендиректор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев.

С 2017 года газовые сети обновили в 456 домах столицы. Специалисты заменили около 200 километров внутридомового газопровода.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построят 29,59 километра газовых сетей. Одобрены проекты планировки газопроводов на территории поселений Филимонковское, Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Воскресенское, Первомайское, Щаповское и Краснопахорское.

