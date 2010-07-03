В ТиНАО построят 30 км газовых сетей

15:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ТиНАО построят 29,59 километра газовых сетей. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным.
Одобрены проекты планировки газопроводов высокого давления на территории поселений Филимонковское, Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Воскресенское, Первомайское, Щаповское и Краснопахорское.
Первый участок газопровода длиной 20,09 километра протянется от Киевского до Калужского шоссе (СНТ "Ракитки"). Для его обслуживания построят ГРП "Десна".
Возведение газопровода позволит улучшить газоснабжение близлежащих населенных пунктов, включая деревни Мешково, Бурцево, Середнево, Кнутово, Пенино, Милорадово, СНТ "Высокое", СТ "Черный Луг", СНТ "Таксатор", СНТ "Родник-1", СНТ "Ракитки", а также ОАО "Марьинская птицефабрика".
Второй участок газопровода длиной 9,5 километра протянется от Калужского до Варшавского шоссе (поселок Курилово). Для его обслуживания построят ГРП "Русино".
Строительство газопровода позволит улучшить газоснабжение близлежащих населенных пунктов, включая ДНП "Сатинские Пруды", поселок Курилово и деревню Русино.
Ранее сообщалось, что Мосгаз начал реконструкцию подводных газопроводов под Москвой-рекой. Работы начались на дюкере "Автозаводский", проходящем по ее дну в районе Нагатинской набережной.
Впервые за историю газового хозяйства столицы газопровод прокладывается на глубине более 10 метров от дна реки с помощью тоннелепроходческого комплекса.
Мосгаз проводит реконструкцию подводных газопроводов
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