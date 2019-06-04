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16:30

В Мосгазе рассказали, как уехать в отпуск со спокойной душой

безопасность

16:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосгаза просят москвичей не перекрывать краны на общедомовых газовых стояках перед отпуском. Такая "забота" о безопасности создает дополнительные проблемы у других жильцов дома.

"Вы не только оставите соседей без газа, но и рискуете создать аварийную ситуацию. Следствием такой халатности станет отключение газопровода со сваркой на фасаде дома. Необходимость жестких мер вызвана опасностью утечки газа в квартирах жильцов, которые могут оставить газовые приборы включенными, а при последующем открытии общего вентиля не заметить выхода газа в помещение", – говорится на сайте компании.

Отмечается, что газоснабжение в доме можно восстановить лишь в присутствии жильцов всех квартир. Специалисты вынуждены проводить поквартирный обход.

При этом в Мосгазе подчеркнули, что перед отпуском краны на газовых стояках в своих квартирах перекрыть все же стоит.

"В столице газом пользуются почти два миллиона семей, и, собираясь в путешествие, каждому важно помнить простое правило: перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах и перед ними", – указано в сообщении.

За минувшую неделю газовые службы города два раза выезжали по заявкам от жителей. В первом случае хозяйку квартиры удалось найти, проблема решилась наклеиванием бирок с надписью "Не перекрывать" на кран подъездного стояка.

Во втором случае хозяева квартиры уехали за границу на длительный отдых. На место были вызваны сотрудники полиции и спецслужбы. В присутствии свидетелей была вскрыта дверь для того, чтобы сотрудники Мосгаза смогли возобновить газоснабжение дома.

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безопасность

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