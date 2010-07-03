Газопровод в Москве впервые проложат на глубине более 10 метров от дна реки

Мосгаз проводит реконструкцию подводных газопроводов
Мосгаз начал реконструкцию подводных газопроводов под Москвой-рекой. Работы начались на дюкере "Автозаводский", проходящем по ее дну в районе Нагатинской набережной.
Как сообщает Агентство "Москва", впервые за историю газового хозяйства столицы газопровод прокладывается на глубине более 10 метров от дна реки с помощью тоннелепроходческого комплекса.
По словам гендиректора Мосгаза Гасана Гасангаджиева, эта технология экономична, кроме того, она повышает надежность и безопасность системы газоснабжения. Он пояснил, что уложенный на такую глубину газопровод не требует ежегодного обслуживания, затрат на эксплуатацию и подводные работы. Такие сети служат не менее 30 лет.
Проходка будет идти в течение 30 дней со скоростью 10 метров в сутки. Отключать потребителей от газоснабжения не будут.
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