Собянин открыл Инженерный центр Мосгаза

Фото: mos-gaz.ru

Сергей Собянин открыл новый инженерный центр АО "Мосгаз" на Мрузовском переулке.

"Поздравляю вас с годовщиной Мосгаза и с новосельем в вашем замечательном центре. Мосгаз – организация, которая обеспечивает газом почти половину москвичей, наши ТЭЦ, крупнейшие предприятия города, такое градообразующее предприятие, если можно так сказать. От вашей работы во многом зависят благополучие и развитие всего нашего любимого города. Вы работаете замечательно, за последние годы прошли огромный путь: реконструкцию действующих газопроводов, газораспределительных пунктов, системы оперативного реагирования, модернизацию", – отметил мэр столицы. По его словам, Мосгаз стал гораздо современнее, надежнее и эффективнее.

Собянин наградил сотрудников предприятия и пожелал им успехов. Также глава города осмотрел работу службы "одно окно", где специалисты принимают заявки и консультируют жителей Москвы по возникающим вопросам.

Инженерный центр появился на территории штаб-квартиры Мосгаза в Мрузовском переулке, доме 11, строении 2. Его строительство завершилось в октябре 2019 года. В новом 7-этажном здании площадью 22,3 тысячи квадратных метров разместились оперативные подразделения и гараж Управления аварийно-восстановительных работ, специалисты-проектировщики Мосгаза, центральная диспетчерская и служба одного окна.

Благодаря наличию в здании специализированного гаража дежурство оперативных подразделений удалось организовать по тому же принципу, что и в пожарном депо, – в режиме немедленной готовности к выезду. Ежедневно в Инженерном центре заступают на дежурство 100 специалистов выездных бригад, в распоряжении которых находятся 52 единицы специализированной техники.

Время реагирования на технологический инцидент (от получения команды до выезда) составляет три минуты, что в 1,5 раза меньше, чем до перемещения выездных бригад в Инженерный центр. Необходимые распоряжения и техническая документация высылаются на индивидуальные электронные устройства (планшеты) специалистов в процессе их движения к месту вызова.

В среднем в Управление аварийно-восстановительных работ поступает до 50 тысяч обращений в год. Однако абсолютное большинство из них носит ошибочный характер. В 2018 году выездные бригады ликвидировали всего 74 реальных случая загазованности помещений. До недавнего времени диспетчерская находилась в центральном офисе Мосгаза.

Переезд в новые помещения, оснащение современной компьютерной техникой и обновление программного обеспечения значительно расширили возможности диспетчеров по управлению системой газоснабжения и реагированию на нештатные ситуации. Интеллектуальная система реагирования на инциденты позволяет не только за несколько секунд точно определить место инцидента, но и дистанционно закрыть "умные" запорные устройства и в автоматическом режиме сформировать список отключаемых объектов.

В диспетчерской в режиме онлайн отображаются текущие параметры работы газорегуляторных пунктов (входное, выходное давление, температура помещения). В базе данных хранятся технологические схемы газорегулирующего оборудования и ТЭЦ, оперативный доступ к которым необходим специалистам в случае нештатной ситуации.

В оперативном доступе у диспетчеров имеется полная информация обо всех плановых и аварийных работах на газовых сетях и состоянии газорегулирующего оборудования. Видеостена обеспечивает несколько вариантов демонстрации информации: для штатного режима и в экстренной ситуации.

Работу информационной системы диспетчерской обеспечивает современная серверная, также размещенная в Инженерном центре. Программное обеспечение диспетчерской является собственной оригинальной разработкой Мосгаза. Специалисты Управления по разработке проектно-сметной документации, размещенные в Инженерном центре, разрабатывают документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газовых сетей, газорегуляторных пунктов, электрозащитных установок, узлов учета газа, ведут авторский надзор и участвуют в работе комиссий по вводу объектов в эксплуатацию.

За последние 10 лет Управление разработало более 1,1 тысячи проектов: на реконструкцию и строительство более 654 километров газопроводов; на реконструкцию и капитальный ремонт 649 электрозащитных установок; на реконструкцию и техническое перевооружение 54 газорегуляторных пунктов; на объекты технологического присоединения Мосэнерго ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20.

Служба одного окна Мосгаза, работающая на первом этаже Инженерного центра, принимает заявки на технологическое присоединение к газовым сетям. В помещениях службы работает выставка новейших моделей бытовой техники, которую москвичи могут установить в своих квартирах. При этом личное обращение в службу одного окна необязательно.

Все виды работ по технологическому присоединению и обслуживанию внутриквартирного газового оборудования можно заказать по телефону и через интернет-приемную. Ежегодно по заявкам москвичей специалисты Мосгаза меняют свыше 24 тысяч газовых плит и свыше трех тысяч водонагревателей.

На третьем этаже Инженерного центра находится конференц-зал. А в 2020 году здесь планируется создать интерактивный музей, открытие которого будет приурочено к 155-летию газового хозяйства Москвы. В дальнейшем Инженерный центр планирует принимать участие в городской акции "Ночь в музее". Кроме того, в музее будут проходить тематические встречи, презентации и круглые столы.