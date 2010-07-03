Сотрудник Мосгаза стал двукратным чемпионом мира по газовой сварке

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Сварщик Мосгаза стал двукратным чемпионом мира по газовой сварке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сотрудники предприятия рассказали, что сварщик Мосгаза Александр Тихонов стал чемпионом мира в номинации "Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем" в конкурсе Arc Cup International Welding Competition ("Кубок дуги"). На его счету это уже вторая золотая медаль. Первую победу сварщик одержал в Шанхае два года назад.

Как сказал Тихонов, которого цитирует пресс-служба, газовая сварка применяется в работе на газопроводах, на фасадах жилых домов и в квартирах. По его словам, данная работа требует особой аккуратности и сосредоточенности.

"Так совпало, что мы выступали 8 сентября – в тот день, когда наша столица праздновала свое 872-летие. На протяжении всех соревнований мы чувствовали поддержку москвичей, знали, что на родине болеют за нас, и я посвятил свою победу Дню Москвы", – добавил Тихонов.

Участие в мировом конкурсе принимали 427 человек из 10 стран. Соревнования проходили по семи номинациям. Во всех из них российские мастера взяли призовые места.

Ранее сообщалось, что сварщица из Москвы, стажерка Мосгаза Диана Багаутдинова, будет участвовать в международном конкурсе профессионального мастерства EuroSkills – 2020 в Австрии. В финале проходившего в Казани чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Диана Багаутдинова завоевала золото.

