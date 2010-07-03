Сварщица из Москвы примет участие в конкурсе EuroSkills в Австрии

Фото: пресс-служба Мосгаз

Сварщица из Москвы, стажерка Мосгаза Диана Багаутдинова будет участвовать в международном конкурсе профессионального мастерства EuroSkills – 2020 в Австрии. Об этом сообщили "РИА Недвижимость" в пресс-службе компании.

В финале проходившего в Казани чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Диана Багаутдинова завоевала золото. Более того, выпускница колледжа архитектуры и строительства № 7 оказалась единственной девушкой-сварщицей среди победителей.

Как уточнили в компании, к EuroSkills девушка готовится на базе службы главного сварщика Мосгаза. Она совершенствует свои профессиональные навыки под руководством сварщиков высшего разряда, которые в сентябре будут представлять Россию на мировом чемпионате в Фошане.

Международное движение WorldSkills было основано в Испании в 1947 году. Его цель – повышение престижа рабочих профессий. WorldSkills проводит как региональные, национальные и мировые чемпионаты, так и континентальные первенства. Россия присоединилась к движению в 2012 году.

В прошлом году на турнире EuroSkills в Будапеште сборная России завоевала 19 медалей. Москвичи в составе команды полстали обладателями семи медалей – двух золотых, четырех серебряных и одной бронзовой. Победителей поздравил Сергей Собянин. В частности, мэр отметил заслуги москвичей Александры Валуйкиной из колледжа имени Федорова, взявшей золото в графическом дизайне, и Виталия Яковенко из колледжа "Царицыно", который стал лучшим администратором отеля.