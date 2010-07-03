Москвичей старшего поколения обучат высокотехнологичным профессиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые группы по программе обучения предпенсионеров сформировали в столице, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На курсах женщины от 53 до 55 лет и мужчины от 58 до 60 лет, которые работают на городских предприятиях, освоят высокотехнологичные профессии в соответствии с международным стандартом WorldSkills. Среди популярных специальностей оказались промышленная робототехника, инженерный дизайн, интернет-маркетинг и фармацевтика.

По словам руководителя городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, обучение поможет сотрудникам с многолетним стажем освоить новую специальность либо получить дополнительные знания по профессии. Это укрепит их позиции на рынке труда.

Москвичи могут записаться на курсы сами. Кроме того, организаторы принимают коллективные заявки от предприятий. Получать новые знания горожане будут в группах по 10–15 человек.

Выбрать можно из 19 направлений, среди которых есть 3D-моделирование компьютерных игр, графический дизайн, технологии композитов и эксплуатация беспилотных авиационных систем.

Занятия проведут дистанционно, а также в Московском государственном образовательном комплексе, расположенном на территории технополиса "Москва".

После окончания курсов слушателей ждет демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Сдавшим его выдадут паспорт компетенций, который подтверждает актуальные профессиональные навыки.

Бесплатная программа рассчитана до 2024 года. При этом каждый слушатель сможет стать ее участником лишь один раз. До конца текущего года по мировым стандартам WorldSkills хотят обучить 25 тысяч предпенсионеров.

В конце февраля замруководителя Роструда Денис Васильев заявил, что ведомство планирует выделить наиболее перспективные сферы для переобучения и трудоустройства людей предпенсионного возраста. Одной из приоритетных сфер для занятости предпенсионеров он назвал индустрию гостеприимства.