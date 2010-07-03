Новая жизнь: на кого будут учиться предпенсионеры в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роструд планирует выделить наиболее перспективные сферы для переобучения и трудоустройства людей предпенсионного возраста, изучив вместе с работодателями потребности рынка труда и возможности работников старшего поколения. Об этом сообщил замруководителя ведомства Денис Васильев.

"Важно понимание спроса, чтобы настроить систему обучения. Есть положительный опыт в индустрии гостеприимства: например, профессия повар очень востребована во многих субъектах, это очень подходящая профессия для людей предпенсионного возраста. В индустрии гостеприимства очень много ниш, которые как раз подходят для людей предпенсионного возраста", – сказал он, передает ТАСС.

По мнению Васильева, одной из приоритетных сфер для занятости людей предпенсионного возраста является индустрия гостеприимства. Он отметил, что людям, которые будут менять работу незадолго до достижения пенсионного возраста, также подойдут специальности административных, офисных работников, секретарей.

Васильев отметил, что службы занятости с 2018 года включились в работу с этой категорией экономически активного населения, и за полгода включены в повестку людей предпенсионного возраста порядка 200 тысяч работодателей. Ключевой задачей в сфере переобучения он считает выбор правильных направлений, которые обеспечат подготовку востребованных на рынке специалистов.

В конце января Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. По мнению специалистов, господдержка позволит ежегодно обучать по международным профессиональным стандартам 25 тысяч россиян предпенсионного возраста.

Ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будут проходить 75 тысяч предпенсионеров. К 2024 эта цифра должна вырасти до 450 тысяч человек. При обучении будет использоваться инфраструктура союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".

Субсидии будут выделяться на организацию обучения, формирование индивидуальных рекомендаций в соответствии с профессиональными компетенциями. Также за счет субсидий будут проводиться чемпионаты профессионального мастерства для людей старше 50 лет "Навыки мудрых".

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на эти цели предусмотрено по 1,6 миллиарда рублей ежегодно. Программа профобучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров утверждена на период до 2024 года.

Ранее Медведев заявил, что на профобучение граждан предпенсионного возраста будут ежегодно выделять около пяти миллиардов рублей. Это предоставит людям возможность работать и по достижению предпенсионного возраста.

3 октября 2018 года был подписан закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Он предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе учтены меры по защите людей предпенсионного возраста.