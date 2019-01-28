Профессиональное обучение предпенсионеров в РФ будет субсидироваться

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста будет субсидироваться. Постановление подписал Дмитрий Медведев, сообщается на сайте российского правительства.

Господдержка позволит ежегодно обучать по международным профессиональным стандартам 25 тысяч россиян предпенсионного возраста.

Ежегодно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование будут проходить 75 тысяч предпенсионеров. К 2024 эта цифра должна вырасти до 450 тысяч человек.

При обучении будет использоваться инфраструктура союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".

Субсидии будут выделяться на организацию обучения, формирование индивидуальных рекомендаций в соответствии с профессиональными компетенциями. Также за счет субсидий будут проводиться чемпионаты профессионального мастерства для людей старше 50 лет "Навыки мудрых".

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на эти цели предусмотрено по 1,6 миллиарда рублей ежегодно. Программа профобучения и дополнительного профессионального образования предпенсионеров утверждена на период до 2024 года.

Ранее Медведев заявил, что на профобучение граждан предпенсионного возраста будут ежегодно выделять около пяти миллиардов рублей. Это предоставит людям возможность работать и по достижению предпенсионного возраста.