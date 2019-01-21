На переобучение предпенсионеров будут выделять 5 млрд рублей в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На реализацию программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста будет ежегодно выделяться около 5 миллиардов рублей. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что нужно обеспечить защиту тем, кто по прежней системе уже должен был выходить на пенсию, а по новой системе только вступает в предпенсионный возраст. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Премьер-министр заявил, что нужно обеспечить этих людей возможностью работать и дальше. Для этого им надо создать все условия для получения дополнительного образования, и выделять на эти цели необходимые средства. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что указанная программа в первую очередь нацелена на обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста. Предполагается, что такие программы будут длиться три месяца.

"Мы проанализировали существующий рынок образовательных услуг. Средняя стоимость такого рода программы будет составлять 53 тысячи рублей. Граждане, которые будут проходить переобучение, то есть являющиеся безработными, по направлению служб занятости будут иметь возможность получать стипендии в размере МРОТ. Напомню, что в 2019 году это 11 тысяч 280 рублей", – сказала она.

Голикова добавила, что там, где предусмотрена выплата районного коэффициента, МРОТ будет увеличен на эту сумму. По плану, такое переобучение каждый год будут проходить 75 тысяч человек. 95 процентов затрат на данную программу возьмет на себя федеральный бюджет, остальные 5 процентов – региональный. Вице-премьер подчеркнула, что в этой программе будут принимать участие "Молодые профессионалы World skills", и 25 тысяч россиян могут проходить переобучение на базе этой структуры ежегодно.

Программа переподготовки будет реализовываться путем направления на переобучение безработных граждан, вставших на учет в органах службы занятости, а также с помощью формирования предложений от работодателей в зависимости от требующихся им специальностей и обучения граждан по международным профессиональным стандартам с использованием механизмов World skills.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что каждый седьмой пенсионер-москвич продолжает работать до 70 лет. Закон о внесении изменений в пенсионное законодательство подписал Владимир Путин 3 октября 2018 года.