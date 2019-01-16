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12:09

Каждый седьмой пенсионер в Москве работает до 70 лет – заммэра

общество

12:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице каждый седьмой пенсионер продолжает работать до 70 лет. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе дискуссии на X Гайдаровском форуме.

"Порог старости в Москве тоже один из самых лучших на сегодняшний день в стране", – цитирует Ракову ТАСС. По ее словам, "косвенно это еще подтверждается нашими данными по занятости людей пенсионного возраста". Как уточнила заммэра, сейчас в столице "каждый четвертый москвич от пенсионного возраста до 65 лет работает, и каждый седьмой работает до 70 лет".

3 октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Этот закон устанавливает постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Эксперты назвали самые лучшие регионы РФ для трудоустройства и условиям ранка труда для пенсионеров. В первую "тройку" попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывали на основе статистики по занятости, условиям и оплате труда. В качестве главных показателей использовали девять пунктов, среди которых уровни оплаты и занятости, доля безработицы, простота поиска работы, численность пенсионеров.

общество

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