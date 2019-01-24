25 тысяч предпенсионеров получат новую профессию в WorldSkills

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

WorldSkills в этом году может переподготовить 25 тысяч россиян предпенсионного возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills в Казани, передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, "WorldSkills у нас возглавляет и еще одну тему, которая чрезвычайно важна для нашей страны". Речь идет о профессиональной подготовке и переподготовке предпенсионеров в рамках специальной программы, которую ранее озвучил президент России, пояснила Голикова.

25 января комиссия рассмотрит документ, который поручает гендиректору WorldSkills Russia Роберту Уразову и его коллегам провести в 2019 году образовательную подготовку и переподготовку для российских предпенсионеров, отметила вице-премьер. Она добавила, что новым компетенциям обучат примерно 25 тысяч россиян.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на профобучение граждан предпенсионного возраста будут ежегодно выделять около пяти миллиардов рублей. Это предоставит людям возможность работать и по достижению предпенсионного возраста.

В сентябре 2018 года на ВДНХ прошел финал первого национального чемпионата "Навыки мудрых" WorldSkills Russia. В нем приняли участие люди рабочих профессий старше 50 лет. Более 130 конкурсантов продемонстрировали мастерство по 26 компетенциям, в том числе "Ресторанный сервис", "Столярное дело", "Кондитерское дело", "Парикмахерское искусство", "Медицинский и социальный уход".