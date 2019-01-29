WorldSkills впервые провел соревнования по новой компетенции на площадке Мосгаза

Площадка Мосгаза на Головинском шоссе стала местом проведения первых соревнований по новой компетенции чемпионата WorldSkills. Об этом сообщает глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.
В компетенции "Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования" соревновались студенты и молодые специалисты от 16 до 22 лет.
Участниками VII открытого чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера" стали учащиеся московского колледжа архитектуры и строительства №7 и образовательного комплекса градостроительства "Столица". Свои навыки также продемонстрировали специалисты организаций, которые выполняют комплекс работ по проектированию, внедрению, обслуживанию и управлению газоснабжения.
Квалификационный этап прошел 23 и 24 января. А вторая часть первенства состоится с 4 по 9 февраля. На выполнение конкурсного задания участникам дадут 17 часов. За это время нужно показать умение монтировать фасадный газопровод, цокольного крана, газового стояка и расходомера. Помимо этого, специалистам предстоит подключить газовую варочную панель и духовой шкаф, а затем провести техническое обслуживание.
"На базе учебного полигона созданы максимально приближенные к реальности условия работы", – уточнил Гасангаджиев.
Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов в мире.
Ранее сообщалось, что в рамках WorldSkills 25 тысяч россиян предпенсионного возраста смогут освоить новую профессию. Их подготовят в рамках специальной программы, упомянутой президентом страны.
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