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11:28

WorldSkills впервые провел соревнования по новой компетенции на площадке Мосгаза

общество

11:28

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Площадка Мосгаза на Головинском шоссе стала местом проведения первых соревнований по новой компетенции чемпионата WorldSkills. Об этом сообщает глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

В компетенции "Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования" соревновались студенты и молодые специалисты от 16 до 22 лет.

Участниками VII открытого чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера" стали учащиеся московского колледжа архитектуры и строительства №7 и образовательного комплекса градостроительства "Столица". Свои навыки также продемонстрировали специалисты организаций, которые выполняют комплекс работ по проектированию, внедрению, обслуживанию и управлению газоснабжения.

Квалификационный этап прошел 23 и 24 января. А вторая часть первенства состоится с 4 по 9 февраля. На выполнение конкурсного задания участникам дадут 17 часов. За это время нужно показать умение монтировать фасадный газопровод, цокольного крана, газового стояка и расходомера. Помимо этого, специалистам предстоит подключить газовую варочную панель и духовой шкаф, а затем провести техническое обслуживание.

"На базе учебного полигона созданы максимально приближенные к реальности условия работы", – уточнил Гасангаджиев.

Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов в мире.

Ранее сообщалось, что в рамках WorldSkills 25 тысяч россиян предпенсионного возраста смогут освоить новую профессию. Их подготовят в рамках специальной программы, упомянутой президентом страны.

общество

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