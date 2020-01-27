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Город

11:13

В Москве в 2020 году реконструируют четыре подводных газопровода

город благоустройство

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы

Московскую газораспределительную систему в 2020 году обновят за счет реконструкции четырех подводных газопроводов – "Даниловского", "Новодевичьего", "Химкинского" и "Тушинского". Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Программа модернизации газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие два года. Ее выполнение обеспечит более 40 лет бесперебойной и безопасной работы подводных газопроводов, транспортирующих газ крупным потребителям теплоэнергетики, объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам", – подчеркнул он.

Работы проведут в таком формате, что подачу газа перекрывать не придется. Большую часть газопроводов будут чинить бестраншейным методом. Во время модернизации на докерах установят современную автоматизированную систему загазованности.

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Россия готова самостоятельно достроить газопровод "Северный поток – 2". По словам специалиста, реализация проекта упирается только во время, а технологических препятствий не зафиксировано.

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