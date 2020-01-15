"Мособлгаз" напомнил о необходимости проверять дымоходы газовых приборов

15:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В зимний период следует соблюдать особую осторожность при пользовании газом, а также регулярно проверять тягу в дымоходах газовых приборов. Об этом напомнили в пресс-службе АО "Мособлгаз".
В пресс-службе отметили, что при изменении погодных условий может произойти временное прекращение тяги в дымоходах газовых приборов.
"Это может происходить из-за сильного ветра, образующего обратную тягу и задувание в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, в результате чего продукты сгорания могут поступать в помещение и вызвать отравление", – говорится в сообщении.
Специалисты советуют проверять тягу в вентиляционных и дымоотводящих каналах перед включением газовых приборов или во время их работы.
Чтобы определить наличие тяг, нужно поднести зажженную спичку или бумажный жгут под верхний колпак газоотводящего устройства.
"При наличии тяги пламя спички или жгута втягивается под колпак, при отсутствии – отклоняется от него. Во втором случае пользоваться водонагревателем категорически запрещено", – говорится в сообщении.
В случае отсутствия тяги необходимо сразу сообщить об этом в аварийную службу.
На сегодняшний день в Москве насчитывается более 23 тысяч газифицированных жилых строений. В столице к газоснабжению подключены более 1,8 миллиона квартир.
Ранее в "Мосгазе" напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства Москвы для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов.
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