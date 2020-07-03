В Москве возобновляют проверки газового оборудования в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что с 3 июля в городе возобновляются проверки газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все специалисты, задействованные в проведении проверок в жилых домах, будут неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, также ежедневно проводится контроль состояния их здоровья", – заявил представитель мэрии.

По словам Петра Бирюкова, ознакомиться с графиком возобновленных инспекций можно либо на официальном сайте Мосгаза, либо по справочным телефонам организации. Кроме того, он призвал горожан не доверять мошенникам и всегда проверять, действительно ли в квартиру звонит сотрудник газовой службы.

Проверки ранее были приостановлены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. АО "Мосгаз" начал очно принимать граждан по обращениям с 15 июня текущего года.

