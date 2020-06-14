Мосгаз возобновит очный прием граждан с 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 15 июня АО "Мосгаз" возобновляет очный прием граждан. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ведомстве рассказали, что работа службы продолжится с соблюдением соцдистанции и всех предписаний Роспотребнадзора. Все сотрудники также будут снабжены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Накануне специалисты продезинфицировали залы ожидания и приема.

Прием и выдачу документов по вопросам подключения объектов к газовым сетям, находящимся в компетенции "Мосгаза", теперь можно получить в привычном режиме – посетив службу "Одно окно" предприятия. С 15 июня работа Мосгаза возобновится в полном объеме по адресу Мрузовский переулок, дом 11, строение 2.

Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. Снятие ограничений будет производиться в несколько этапов – на последнем из них планируется возобновить работу предприятий общественного питания.

